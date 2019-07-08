Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyünde Yeşil Liman mevkisinde, zeytinlikler arasına gizlenmiş yabancı uyrukluları tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu noktaya operasyon düzenledi.
Operasyonda Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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