Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 52 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 52 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Biberderesi mevkisindeki zeytinlik alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.


Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi
2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:03:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]