Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik botla ilerlediği tespit edilen gruba yönelik operasyon düzenledi. SAGET 35 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalanan 47 Afganistan ve 7 Suriye uyruklu, kıyıya getirildi.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakolunda giysi ve gıda yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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