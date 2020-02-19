Çanakkale'de 54 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik botla ilerlediği tespit edilen gruba yönelik operasyon düzenledi. SAGET 35 Bot Komutanlığı ekiplerince yakalanan 47 Afganistan ve 7 Suriye uyruklu, kıyıya getirildi.
Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakolunda giysi ve gıda yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.