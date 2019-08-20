Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 54 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koruoba köyü sahilinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu. 18 koltuklu minibüs içinde yapılan aramada Afganistan
uyruklu 54 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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