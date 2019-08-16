Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:46 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemeye dönük çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilinde ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum