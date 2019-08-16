Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:30 Kaynak: DHA
Yasa dışı geçişleri önlemeye dönük çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilinde ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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