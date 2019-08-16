Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:34 Kaynak: DHA
'de 55 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 55 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemeye dönük çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü sahilinde ağaçlık alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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