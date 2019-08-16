Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü Göztepe mevkiindeki ağaçlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 55 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor Kirazlı köylüleri isyan etti: "Maden sahası geçim kaynağı, dokunmayın" Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti