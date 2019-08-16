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Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü sahilinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kösedere köyü Göztepe mevkiindeki ağaçlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 55 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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