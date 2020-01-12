Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 55 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 55 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyünde durdurdukları bir kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 55 mülteci yakaladı. Operasyonda kamyonet içerisindeki 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Temizlik işçilerinin korku dolu gecesi! Korkunç manzarayı gördüler, polise haber verdiler
Bir siyanür vakası daha! Ablanın uyanıklığı faciayı önledi Zeytin toplamaya giden kadın, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti Denizde kaybolan bekçilerin balıkçı ağları bulundu

Son Dakika Haberleri
20:42 Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım - Son Dakika Haber
20:38 Brezilya'da Rio Dövme Haftası'na rekor katılım - Son Dakika Haber
20:38 Avustralya'nın sembollerinden Sidney Opera Binası itfaiyeciler için aydınlatıldı - Son Dakika Haber
20:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber
20:36 CHP Aliağa İlçe Başkanlığı'na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi - Son Dakika Haber
20:33 Benzini biten aracından inen sürücüye tır çarptı - Son Dakika Haber
20:23 İran dini lideri Hamaney: Bölgedeki çalkantılı durumun nedeni, ABD'nin yozlaşmış varlığıdır - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 20:49:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]