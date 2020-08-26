Çanakkale'de 551 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 551 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Çanakkale Defterdarlığı görevlileri, bir iş yerinde yaptıkları denetimde, 22 şişe sahte bandrollü viski tespit etti. Bunun üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon yaptı. Gözaltına alınan S.S. polislere Z.T.'nin adını verdi. Z.T.'ye ait depoya baskın yapan ekipler, burada da farklı litrelerde 529 şişe sahte bandrollü viski ele geçirdi. S.S. ve Z.T., ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.