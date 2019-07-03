Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildi
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Çanakkale'de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildi

35 dakika önce

ÇANAKKALE Belediyesi, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti.

Çanakkale'de 56'ncı Uluslararası Troia Festivali iptal edildi, System.String[]
ÇANAKKALE Belediyesi, Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti. Kararı Meclis toplantısında açıklayan Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, yaklaşık 1.5 milyon TL bütçe ile gerçekleşen festivalin iptal gerekçesi olarak belediyenin gelirlerindeki düşüşü gösterdi.   
Çanakkale Belediyesi, bir süre önce yaptığı yarışmayla afişini dahi belirlediği 56'ncı Uluslararası Troia Festivali'ni iptal etti. Daha önce, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nedeniyle aynı yıl iptal edilen Troia Festivali, bu kez de ekonomik gerekçelerle yapılmayacak. 9-13 Ağustos tarihlerinde 56'ncı kez düzenlenmesi planlanan festivalin iptal gerekçesini Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bugün yapılan Meclis toplantısında açıkladı. Konuyla ilgili Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gökhan, şunları söyledi:
"Belediye gelirlerinin en önemli unsuru olan vergilerden birisi olan, Ankara'dan İller Bankası'ndan gelen payda elbette ki bir düşüş var. Çünkü devletin vergi gelirlerinde bir azalma söz konusu. İkincisi, burada esnafın veya vatandaşın biraz daha ekonomik sıkıntıya düşmesi dolayısıyla ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Kira ödemeleri, işgaliye ödemeleri, ilan, reklam ve emlak vergileri noktasında ve tabi imar harçları konusunda ki, geçmiş yıllarda Çanakkale'de yoğun imar faaliyeti vardı. Bunlarında azalmasıyla belediyenin kasasına giren parada da düşüş var. Bizde bu bağlamda hem belediye bütçesi açısından, çünkü aşağı yukarı 1.5 milyon TL, hatta üzerinde maliyeti olacak festival programı yapıyoruz her sene. Bu parayı bu yıl harcamama kararı aldık. Sonuç itibariyle festivali başka yıllarda yapabiliriz. Ama en azından vatandaş burada ve ekonomi zor durumdayken festivalle bu kentte eğlenmeye pek fazla yüzümüz yok diye düşünüyoruz. Çünkü bu kaynakları beklide daha etkin, verimli yerlerde kullanmamızda yarar var."


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:13 Kaynak: DHA
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