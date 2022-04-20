Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.04.2022 15:48
Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Burunucu mevkii açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp, Türk karasularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenmekte olan 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içinde Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk karasularına bıraktığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri denizde sürüklenmekte olan 57 Afgan göçmeni kurtardı.

Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(Bekir Erdinç-İHA)

Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
'Solo Türk' Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı 'Solo Türk' Çanakkale semalarında prova uçuşu yaptı Yunan basını: Yunanistan, Türk İHA'larına çare arıyor Yunan basını: Yunanistan, Türk İHA'larına çare arıyor

Sahil Güvenlik, Çanakkale, Yunan, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:58:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement