Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı

35 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 57 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 57 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 57 mülteci yakalandı.


Bugün saat 12.30'da sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler alınan bir istihbarat sonucu yapılan operasyonda zeytinlik arazide oturur vaziyette 57 mülteci yakaladı. Mülteciler işlemlerinin tamamlanması için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:57 Kaynak: İHA
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