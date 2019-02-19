Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı

59 dakika önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetimlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinin Kadırga Koyu yolu üzerinde trafik yol uygulaması yaptı.

Bu sırada ekiplerin "dur" ikazına uymayan iki sürücü, otomobilleriyle kaçtı. Denetimlerden kaçan araçlar, daha sonra Sokakağzı mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı geniş çaplı aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelere mensup 59 düzensiz göçmen tespit edildi.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri ve terk edilmiş araçları kullandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan, jandarmanın, 1 Ocak-17 Şubat tarihlerinde yaptığı operasyonlarda 521 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 54 can yeleği, çeşitli türlerde 4 araç, bir bot ile bot motoruna da el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Jandarma, Yunanistan, Midilli Adası, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı

41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 14:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 59 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]