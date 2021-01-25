Son dakika haberi... Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

25.01.2021 18:24
Son dakika haberi... Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 deniz yıldızı fosilini ele geçirirken, şüpheliler M.V., B.Ç., K.T. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Daha önce de ellerinde bulundurdukları bir deniz yıldızını satmaya çalışırken polise yakalanan M.V., B.Ç. ile diğer şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı 450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı Malatya'da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi Malatya'da 210 bin kaçak makaron ele geçirildi Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kaçakçılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:58 Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 19:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement