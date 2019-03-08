Çanakkale'de 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 60 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyü mevkisinde yol kontrolleri sırasında bir minibüsü durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araç, kısa sürede durduruldu.



Araçta, Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişilerin kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.



Ayvacık ilçesi Sazlı Köyü Altı mevkisindeki operasyonda ise Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.



Bu bölgede ve Koruoba köyü mevkisinde kaçışları organize ettikleri öne sürülen birer şüpheli de gözaltına alındı.



Söz konusu 60 düzensiz göçmen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Gözaltındaki 4 zanlının işlemleri sürüyor.

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