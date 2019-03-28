Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı göçü önleme faaliyetleri kapsamında Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisi yakınlarında bir grubun denize açıldığını tespit etti.

Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Buradan Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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