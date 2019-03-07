Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 Mart'ta Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü Kanara mevkisindeki zeytinlikte; 18'i çocuk, 13'ü kadın, 10'u erkek olmak üzere 41 Afgan kaçağı yakaladı. Büyükhüsun köyü Tek Ev mevkisinde ise 5 Mart'ta 4'ü bebek, 3'ü çocuk, 6'sı kadın ve 6'ı erkek olmak üzere toplam 19 Afgan kaçak yakalandı. Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyündeki yol kontrollerinde de Afganistan uyruklu 2 kaçak yakalandı. Jandarmanın 3 ayrı operasyonunda yakalanan toplam 62 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 Kaynak: DHA

Yunanistan, Midilli Adası, Afganistan, Çanakkale, Güncel
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