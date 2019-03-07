Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 Mart'ta Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü Kanara mevkisindeki zeytinlikte; 18'i çocuk, 13'ü kadın, 10'u erkek olmak üzere 41 Afgan kaçağı yakaladı. Büyükhüsun köyü Tek Ev mevkisinde ise 5 Mart'ta 4'ü bebek, 3'ü çocuk, 6'sı kadın ve 6'ı erkek olmak üzere toplam 19 Afgan kaçak yakalandı. Biga ilçesine bağlı Güvemalan köyündeki yol kontrollerinde de Afganistan uyruklu 2 kaçak yakalandı. Jandarmanın 3 ayrı operasyonunda yakalanan toplam 62 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 Kaynak: DHA
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