Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürürken, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlikte, Afganistan ve Kongo uyruklu toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
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