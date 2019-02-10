Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı
11 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 62 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 62 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 06.50'de Ayvacık'ın Ahmetçe açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 62 mülteci yakalandı. Mülteciler, Küçükkuyu
beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Daha sonra mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:49 Kaynak: İHA
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