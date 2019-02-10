Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı

11 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 62 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 62 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.50'de Ayvacık'ın Ahmetçe açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı. Mülteciler, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Daha sonra mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti

Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:00:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]