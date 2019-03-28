Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 62 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu doğusunda görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 29'u çocuk 62 mülteci yakalandı. Daha sonra mülteciler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan mülteciler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 62 Mülteci Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]