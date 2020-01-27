Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı

18 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 62 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 62 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 62 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo ve Afganistan uyruklu 62 mülteciyi yakaladı.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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