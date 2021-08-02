Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

Eceabat ilçesi açıklarında 1 Ağustos günü makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisindeki bir grup kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı 'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknede 63 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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