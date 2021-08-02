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Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

02.08.2021 23:48
Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Eceabat ilçesi açıklarında 1 Ağustos günü makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisindeki bir grup kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknede 63 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.


Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Sahil Güvenlik, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika


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