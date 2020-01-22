Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelenilen bir kamyonet durduruldu.

Araçtaki kontrolde Afganistan uyruklu 65 düzensiz göçmen yakalandı.


Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor
Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan: Mike Pompeo'dan mektup aldık Son Dakika: Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:49:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]