Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelenilen bir kamyonet durduruldu.
Araçtaki kontrolde Afganistan uyruklu 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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