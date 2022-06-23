Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 00.50'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de 65 göçmen yakalandı - Son Dakika

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