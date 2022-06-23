Çanakkale'de 65 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de 65 göçmen yakalandı

23.06.2022 19:49
Çanakkale'de 65 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaklaşık 20 dakika içerisinde gerçekleşen iki farklı olayda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaklaşık 20 dakika içerisinde gerçekleşen iki farklı olayda 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 00.50'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında bugün saat 01.10 sularında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayarak yardım talebinde bulundu. Yardım talebinin ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28), ahşap tekne içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale Ticaret Borsası Çanakkale Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 65 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:05:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 65 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement