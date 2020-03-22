Çanakkale'de 65 yaş üstü kişiler feribotlara binemeyecek - Son Dakika
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Çanakkale'de 65 yaş üstü kişiler feribotlara binemeyecek

6 saat önce

Çanakkale'de 65 yaş üstü kişiler feribotlara binemeyecekÇANAKKALE Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, 65 yaş üstü kişilerin feribota binerken kullandıkları 'Gestcard'larını kullanıma kapattı, bilet satışını da durdurdu.

Çanakkale'de 65 yaş üstü kişiler feribotlara binemeyecek

ÇANAKKALE Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, 65 yaş üstü kişilerin feribota binerken kullandıkları 'Gestcard'larını kullanıma kapattı, bilet satışını da durdurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması da, 65 yaş üstü vatandaşlara feribot bileti satışını durdurdu. Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, 65 yaş üstü kişilerin kullanımına açık olan 65+ Gestcardlar tüm hatlarımızda geçişlere kapatılmış olup, 65 yaş üstü indirimleri uygulamadan kaldırılmıştır" denildi.

Öte yandan, Çanakkale'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Geyikli- Bozcaada hatlarında geçici süreyle feribot sefer sayıları azaltıldı.

NİKAH TÖRENLERİNE KATILIM 10 KİŞİYLE SINIRLANDIRILDI

Çanakkale Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda, nikahların 2 şahit eşliğinde kıyılabileceğini, nikah anında çiftlerin sadece anne, baba ve kardeşleri gibi birinci derece akrabaları bulunabileceğini ve nikah törenine katılımın en fazla 10 kişi ile sınırlandırıldığını duyurdu. Nikah törenine katılacaklar ise maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

Çanakkale'de 65 yaş üstü kişiler feribotlara binemeyecek

Koronavirüs, Çanakkale, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:31 Kaynak: DHA

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