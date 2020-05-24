Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramda kordonun tadını çıkardı - Son Dakika

Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramda kordonun tadını çıkardı

ÇANAKKALE'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı esnetilerek, saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kordonboyu 65 yaşüstü vatandaşların girişine açıldı. 65 yaşüstü vatandaşlar yaklaşık 2 ay sonra kordonda güzel hava ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Ramazan Bayramında da 4 günlük Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ise, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı esnetilerek, saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kordonboyu 65 yaşüstü vatandaşların girişine açıldı. 65 yaşüstü vatandaşlar yaklaşık 2 ay sonra kordonda güzel hava ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. Kordonboyunda yürüyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Eşi ile birlikte kordona gezmeye çıkan Tülay Özek, "Bayramlaşmamızı telefonla yaptık. Ayrıca telefonla görüşüyoruz. Sokaklarda gezip, güzel havanın tadını çıkaracağız" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar kurallara uyduklarınu belirten Mehmet Çelik, "Bugün böyle bir fırsat olunca dışarı çıktık hava alacağız. Tabii şimdi eski bayramlar yok. Bu bayram farklı bir bayram oldu. Teknoloji gelişti çocuklarla telefondan görüntülü görüşüyoruz. Biraz evvel çocuklarla görüntülü görüşerek hasret giderdik. O bayramlaşma faslını bitirdik, şimdi hava almaya çıktık. Çanakkale'yi de seviyorum. Güzel bir emekli şehri? diye konuştu.

Ertol Akışık ise, "Herkesin bayramı kutlu olsun. Mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha ferah, daha güzel sağlıklı günlerimiz olur ve iyi bir bayram kutlaması yaparız. Herkes kendisine, sosyal mesafeye dikkat etsin ki uzun yaşamanın sırrını elde edelim" şeklinde konuştu.