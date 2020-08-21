Çanakkale'de 65 yaş ve üzerine kısıtlama - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması, sokak düğünlerinde düğün süresi ile birden fazla işçi çalıştıran iş yerleri ile ile ilgili yeni kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklamasında şu ifadelere yer verildi;" İçişleri Bakanlığı 'nın 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgesi gereği; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın (hastane/muayene randevusu olanlar hariç) 08: 00-10: 00 ve 16: 30-19: 30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, 65 yaş de üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye vb. etkinliklere (1.derece yakınlar hariç) katılmasının yasaklanmasına karar verildi."

Kararda ayrıca, sokak düğünleri süresi için ise köy- sokak düğünlerinde; en geç 23: 30'da bitmek üzere, düğün süresinin azami 2 (iki) saat olarak belirlenmesine, 24.06.2020 tarih 6K sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereği; düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken kolluk kuvvetleri tarafından alınan taahhütnamede mutlaka saat aralığının belirtilmesine karar verildi.