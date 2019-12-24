Çanakkale'de 688 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda 688 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seferşah Mahallesi ile Kızılköy köyünde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli markalara ait şişelenmiş 681,5 litre rakı, 5,5 litre votka ve 1,4 litre viskinin yanı sıra 120 adet cinsel güç artırıcı hap, 16 paket sigara, 35 boş şişe ile bu şişelere ait bilyeli kapak bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.G. ve M.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.