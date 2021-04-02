Çanakkale'de 69 metre uzunluğundaki gemi karaya oturdu - Son Dakika

Karabiga Belediye İskelesi'ne tahliye için giden 'Batuhan A' isimli Türk Bayraklı 69 metre uzunluğundaki kargo gemisi, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü 'ne bağlı Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

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