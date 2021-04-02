Çanakkale'de 69 metre uzunluğundaki gemi karaya oturdu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı kargo gemisi karaya oturdu.
Karabiga Belediye İskelesi'ne tahliye için giden 'Batuhan A' isimli Türk Bayraklı 69 metre uzunluğundaki kargo gemisi, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Kaynak: DHA
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