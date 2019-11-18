Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'de 4 ayrı eve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi.

Çanakkale'de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

ÇANAKKALE'de 4 ayrı eve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkeze bağlı Erenköy'de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 4 ayrı eve operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüpheli S.B.'nin evinde bin 800 litre, T.T.'nin evinde bin 900 litre, H.S.'nin evinde 3 bin 200 litre, M.D.'nin evinde 640 litre olmak üzere toplam 7 bin 540 litre şarap ele geçirildi.Ele geçirilen şaraplar, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti
Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:29:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]