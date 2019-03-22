Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 7 Kaçak ile 2 Organizatör Yakalandı

Çanakkale'de 7 Kaçak ile 2 Organizatör Yakalandı

23 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 7 Kaçak ile 2 Organizatör Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ekipler tarafından 19- 22 Mart tarihleri arasında Ayvacık ilçesi Mıhlı Yol mevkii ile Sapanca köyünde düzenlenen iki ayrı operasyonda 2'si çocuk, 2'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 7 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla O.Z. ve H.Ç. gözaltına alındı, 2 araca da el konuldu.

Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 şüphelinin jandarmada işlemleri devam ediyor.

- Ayvacıkçanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:32 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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