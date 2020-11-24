Çanakkale'de 7 köy karantina altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'de 7 köy karantina altına alındı

24.11.2020 00:45
Çanakkale'de 7 köy karantina altına alındı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 7 köy korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 7 köy korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilçeye bağlı; Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köyleri karantina altına alındı.

Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında: " İlçemiz Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde saptanan Yeni Korona virüs(Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 24/11/2020 Salı günü saat 00: 00 dan itibaren 14 gün süreyle söz konusu köylerimiz için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda İlçemiz Ağaköy, Bozlar, Çelikgürü, Danişment, Yeniçiftlik, Kemer ve Kozçeşme köylerinde; Köylere giriş ve çıkışlar aşağıda belirlenen istisnalar dışında yasaklanmıştır. Küçükbaş-Büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, Bitkisel hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, temel ihtiyaç malzemelerinin (ekmek, su, yaş meyve-sebze vb.) dağıtımında ve satışında çalışanlar, Kamu personelleri. Kısıtlama getirilen köylerimizde ibadethanelerde Covid-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için; toplu olarak ibadet edilmesi 24/11/2020 Salı günü saat 00: 00 itibari ile geçici olarak ertelenmiştir. Cenaze namazlarının (vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak) bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınacaktır. Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlar bilgilendirilecektir. Berber, Kuaför, güzellik salonu vb. İş yerlerinin faaliyetleri 24.11.2020 Salı günü saat 00: 00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacaktır. Köyde yaşayan vatandaşların maske kullanımının ve sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanacaktır. Köyde ikamet eden vatandaşlarımızın köylerinde kendi evlerinde kalmaları esası ile kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklanacaktır. Köy minibüsleri, işçi servisleri vb. her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş-çıkışının geçici bir süreliğine kısıtlanacaktır. Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Biriminin köyde ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacak, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/ yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ ekip ve araç görevlendirilecektir. Gerekli güvenlik önlemleri Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınacaktır. Kısıtlama getirilen köylerimizde tüm eğitim-öğretim faaliyetleri geçici süreliğine ertelenecektir. Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Köylerin giriş ve çıkışları kontrol amacıyla jandarma ekipleri tarafından durduruldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de 7 köy karantina altına alındı
Çanakkale'de 7 köy karantina altına alındı

Yeniçiftlik, Bozlar, Kemer, Biga, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 7 köy karantina altına alındı - Son Dakika


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