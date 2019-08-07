Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

55 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerine havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerine havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 70 dönümlük makilik alan kül oldu.
Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Pınardere köyü yakınlarında çıktı. Alevleri fark eden çevredekileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracı ile 50'ye yakın orman işçisi müdahale etti.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 70 dönümlük makilik alan kül oldu..


Çanakkale, Pınardere, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor
Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar İBB'de mülteci masası kuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 00:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]