Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

16 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, denizde seyir halinde iki lastik bot tespit etti.

Botları durduran ekipler, Afganistan uyruklu 35'i çocuk ve 12'si kadın olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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