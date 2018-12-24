Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi Assos sahil yolu ile Söğütlü köyü girişinde önceden belirlenen 2 farklı noktaya operasyon düzenledi.

Operasyonlarda çeşitli ülkelere mensup 72 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:10 Kaynak: AA

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