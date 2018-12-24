Çanakkale'de 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükkuyu
beldesi Assos sahil yolu ile Söğütlü
köyü girişinde önceden belirlenen 2 farklı noktaya operasyon düzenledi.
Operasyonlarda çeşitli ülkelere mensup 72 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:10 Kaynak: AA
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