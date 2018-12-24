Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 72 Kaçak Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

Çanakkale'de 72 Kaçak Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

55 dakika önce

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 72 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 72 Kaçak Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı, System.String[]
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 72 kaçak yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 organizatörden 1'i tutuklandı, 3 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla yol kontrollerinin yanı sıra bölgede geniş çaplı çalışmalarına devam eden İl jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonda, Küçükkuyu beldesi Assos sahil yolunda 34, Söğütlü köyü girişinde 38 olmak üzere toplam 72 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı. Kaçaklarla birlikte 2 araç ile bir de kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 4 organizatör ise gözaltına alındı.

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 4 organizatörden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:41 Kaynak: DHA

Jandarma, Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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