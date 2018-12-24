Çanakkale'de 72 Mülteci Yakalandı
15 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitme hazırlığında olduğu öğrenilen 72 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına gitme hazırlığında olduğu öğrenilen 72 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 21 Aralık
Cuma günü saat 12.00'de Ayvacık ilçesi Küçükkuyu
beldesi Assos yolunda, 22 Aralık Cumartesi günü saat 05.00'de Ayvacık ilçesi Söğütlü
köyü girişinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyon sonucunda organizatör olduğu iddia edilen 4 kişi ve 72 mülteci yakalandı. Operasyonlarda 2 adet araç, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:09 Kaynak: İHA
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