Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 726 şişe mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 726 şişe mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi

1 saat önce

ÇANAKKALE'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları şarap nakil aracında bandrollerinin mükerrer kullanıldığını tespit ettikleri 726 şişe şaraba el koydu.

Çanakkale'de 726 şişe mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi, System.String[]
ÇANAKKALE'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları şarap nakil aracında bandrollerinin mükerrer kullanıldığını tespit ettikleri 726 şişe şaraba el koydu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gelibolu ilçesinde araç denetimleri gerçekleştirildi. Şarap firmasına ait kapalı kasa panelvanda arama yapan ekipler, şaraplarda kullanılan bandrollerin birden fazla kez kullanıldığını tespit etti. 150 ml'lik 498 ve 75 ml'lik 228 olmak üzere 726 şişe şaraba el koyan ekipler, Z.A'yı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail sokakları karıştı! Çatışmalarda 47 polis yaralandı 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Diyadin Belediye Başkanı Demir'in polislerce darbedildiği iddiasına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:34:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 726 şişe mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]