Çanakkale'de 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 73 düzensiz göçmen yakalandı.



Kuzey Ege'de yasa dışı geçişi önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık ilçesi Ahmetçealtı mevkisi açıklarında, bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini tespit etti.



"TCSG-6" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda 24'ü çocuk, 16'sı kadın Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.



Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen bu kişilere yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı

Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün İfadesi Ortaya Çıktı: Kaza Yapacaktım, Sinirlendim