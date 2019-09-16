Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 73 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyon sonucunda yakalandı.

Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 73 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik "TCSG 109" Bot Komutanlığınca denizden 3 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 57 kişiyi yakaladı. TCSG 81 Bot Komutanlığının Sivrice Burnu açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(İHA)

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:00 Kaynak: İHA
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