Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 73 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 73 Mülteci Yakalandı

40 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 73 mülteci sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 73 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 73 mülteci sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri Ayvacık Ahmetçe altı açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik "TCSG 6" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda 24'ü çocuk 16'sı da kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 73 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen Afgan uyruklu mültecilere ekiplerce battaniye, eşofman, mont, gıda paketi ve su dağıtıldı. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

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