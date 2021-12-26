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ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI - Son Dakika

ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI

26.12.2021 23:53
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI

ÇANAKKALE'deki Gelibolu Mevlevihanesi'nde, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748'incı vuslat yıldönümü nedeniyle düzenlenen Şeb-i Arus töreni, balkan ülkelerinin temsilcilerini buluşturdu.

ÇANAKKALE'deki Gelibolu Mevlevihanesi'nde, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748'incı vuslat yıldönümü nedeniyle düzenlenen Şeb-i Arus töreni, balkan ülkelerinin temsilcilerini buluşturdu. Gecede, Mesnevi okuması ve sema gösterisi gerçekleştirildi.

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 748'inci vuslat yıl dönümü nedeniyle Gelibolu Mevlevihanesi'nde '10'uncu Uluslararası Balkan Coğrafyası Çanakkale'de Buluşuyor' etkinlikleri düzenlendi. 'Dünyanın Ortak Dili Hz. Mevlana' temasıyla gerçekleşen programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kosova, Karadağ, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Romanya'dan çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Program, enstrümantal ney ve ilahi dinletisi ile başladı. Ardından Armin Muzaferija tarafından Türk Boşnak ortak ezgileri seslendirildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, "Hz. Mevlana ile vuslata kavuştuğumuz 748'nci yıldönümünde, Mevlana'nın öğretilerini, söylemlerini, bize öğrettiklerini hayatımızın her noktasında uygulamayı Allah bize nasip etsinö dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise, "Çanakkale demek, Cumhuriyetin önsözünün yazıldığı topraklar demek. Çanakkale'de dünden bugüne ecdadımızın emaneti aslında bizlerle birlikte, onların yaşattığı emanetleri de, bu toprakların gerçek sahipleri de bizlere emanet. Biz her sabah dualarımızla aslında şehitlerimize ev sahipliği yapıyoruzö diye konuştu.

Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic de, Mevlana öğretisinin tüm Balkanlarda ve Dünyada önemli bir stratejik öğreti haline geldiğini söyledi.

'ANAVATANIMIZ GÜÇLÜ OLDUĞU SÜRECE BİZLER DE KENDİMİZİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUZ'

Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet konuşmasında, "Bugün Çanakkale'mizde, Gelibolu'muzda olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Anavatanımız, Türkiye'miz bizim canımızdır. Anavatanımız var olduğu sürece Bulgaristan'daki Müslüman Türk topluluğu var olacaktır. Ana vatanımız güçlü olduğu sürece bizler de kendimizi güçlü hissediyoruz. Onun için hem anavatanımız Türkiye'mize, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı olan Reisi Cumhur Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü bizler anavatanımızın bir parçasıyız. Hz. Mevlana'nın yolundan giden erenlerin, dervişlerin önce insanlığın kalpleri fethettiği daha sonra Osmanlı askerlerinin yeniden topraklarını fethettiği o topraklarda yaşıyoruz. ve Hz. Mevlana'nın sesini, öğretilerini duymaya ve duyurmaya çalışıyoruzö dedi.

'ERDOĞAN GELİNCE ARTIK BU FARELER HALAY ÇEKEMİYOR'

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç ise, "Son zamanlardaki Türkiye eski bir Türkiye değil. Güçlü, kuvvetli Türkiye sadece sizin için değil, Balkanlardaki Müslümanlar için ve bütün dünyadaki mazlum ve iyi insanlar için çok önemli. Bizim orada biz atasözümüz var; 'Kedinin olmadığı yerde fareler halay çeker.' Güçlü Türkiye'nin olmadığı bir yerde Hıristiyanlar, düşmanlar çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelince artık bu fareler halay çekemiyor, çekmiyor. Siz Türk olarak büyük bir milletsiniz. Siz aslanlarsınız. Ama aslanların başı da aslan olması lazım. Aslanların başı da köpek veya küçük bir hayvan olursa bir şey yapamazsınız. Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk büyük bir aslandı. Recep Tayyip Erdoğan'da büyük bir aslan. Aslanların başı da mutlaka aslan olurö diye konuştu.

Program, Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku tarafından Mevnevi okuması, Tasavvuf Vakfı ekibinin sema gösterisi ve yapılan dua ile sona erdi.

ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI
ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI

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Çanakkale, Türkiye, mevlana, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE-MEVLANA, 748'İNCİ VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE GELİBOLU MEVLEVİHANESİ'NDE ANILDI - Son Dakika
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