Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 75 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.

Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 75 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece ve gün boyu Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda 75 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.


Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot Komutanlığı ekipleri Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yerine getirdikleri sırada Ahmetçe köyü ve Yeşil Liman mevkii açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda 38, daha sonra da 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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