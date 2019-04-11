Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 75 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 75 Kaçak Göçmen Yakalandı

2 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 47'si Afganistan, 28'i Somali uyruklu, toplam 75 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 75 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 47'si Afganistan, 28'i Somali uyruklu, toplam 75 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Biga ilçesi Sinekçi köyünde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Somali uyruklu 21'i kadın, 4'ü çocuk, toplam 28 kaçak yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirtilen M.H.M. gözaltına alındı, 1 kamyonete ise el konuldu. Dün de ekipler, Ayvacık ilçesi Çamkalabak köyü Koyunevi köy yolu mevkiinde Afganistan uyruklu 9'u kadın, 23'ü çocuk, toplam 47 kaçağı yakaladı. Organizatör oldukları değerlendirilen Ö.T. ve M.Y. gözaltına alındı, 2 minibüs ile 47 can yeleğine el konuldu.

Her iki operasyonda yakalanan 75 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:51 Kaynak: DHA
Somali, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 75 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]