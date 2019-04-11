Çanakkale'de 75 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen 47'si Afganistan
, 28'i Somali
uyruklu, toplam 75 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Çanakkale
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, önceki gün Biga ilçesi Sinekçi köyünde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Somali uyruklu 21'i kadın, 4'ü çocuk, toplam 28 kaçak yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirtilen M.H.M. gözaltına alındı, 1 kamyonete ise el konuldu. Dün de ekipler, Ayvacık ilçesi Çamkalabak köyü Koyunevi köy yolu mevkiinde Afganistan uyruklu 9'u kadın, 23'ü çocuk, toplam 47 kaçağı yakaladı. Organizatör oldukları değerlendirilen Ö.T. ve M.Y. gözaltına alındı, 2 minibüs ile 47 can yeleğine el konuldu.
Her iki operasyonda yakalanan 75 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
- Çanakkale