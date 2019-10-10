Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerince, il geneline göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla 27 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında, il merkezi ve ilçelerinde toplam 3 ayrı operasyonel çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 3 araç ile 26 can yeleğine el konuldu.

Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.