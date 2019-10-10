Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 77 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 77 mülteci yakalandı

57 dakika önce

Çanakkale Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda toplam 77 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda toplam 77 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde toplam 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 araç 26 can yeleğine suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu.

Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan toplam 77 yabancı uyruklu mülteci yapılan işlemlerin akabinde Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Cenk İşver/İHA)

Çanakkale'de 77 mülteci yakalandı

Çanakkale, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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