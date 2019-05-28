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Çanakkale'de 78 Afgan kaçak yakalandı

59 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 78 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 78 Afgan kaçak yakalandı, System.String[]


ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 78 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 03.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında lastik botta bir grup kaçağın olduğunu tespit etti. 'TCSG 16' Bot Komutanlığı'nca bölgeye düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 32 kaçak yakalandı.
Aynı saatlerde 'TCSG 61 Bot' Komutanlığınca Kadırga Burnu açıklarından düzenlenen bir başka operasyonda ise, Afganistan uyruklu 46 kaçak yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 78 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:27 Kaynak: DHA
Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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