Çanakkale'de 78 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Babakale ve Kadırga Burnu açıklarına operasyon düzenledi.

"TCSG-61" Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen iki operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 78 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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