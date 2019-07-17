Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 78 göçmen kaçarken yakalandı
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Çanakkale'de 78 göçmen kaçarken yakalandı

4 saat önce

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 78 göçmen ile bir 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 78 göçmen kaçarken yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 78 göçmen ile bir 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 Afganistan ve 32 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 78 kaçak göçmen yakalandı. 1 kişi de yasa dışı insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken 1 minübüs de ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan H.Ö. gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
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